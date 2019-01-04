ربيع الأبلق يدخل مجددا في إضراب عن الطعام

هبة بريس ـ الرباط

دخل ربيع الأبلق معتقل حراك الريف مجددا في إضراب عن الطعام منذ يوم أمس الخميس، حسب ما أعلنه شقيقه الذي نشر له رسالة على حسابه في فايسبوك.

رسالة الأبلق حلمت تحذيرا من حملات التخوين المجاني ومرض حب الزعامة والقِيادة، والانحراف الذي طال مبادئ الحراك الشعبي في الريف التي قدم العديد من المعتقلين حريتهم ضريبة لها.

وقال الأبلق إن عائلات المعتقلين لم تسلم بدورها من التخوين إذ أصبحت في موضع اتهام من قبل العديد من الجهات. وأوضح الأبلق أنه لا يدخل في إضراب عن الطعام من أجل الإضراب فقط بل للتنبيه ودق ناقوس الخطر، وتعبيرا منه لعدم رضاه لمآل حراك الريف. وشدد الأبلق على أن حملات التخوين التي تستهدف في بعض الأحيان عائلات معتقلي حراك الريف لا تصب سوى في مصلحة “المخزن”. وأكد الأبلق أنه سيدخل في إضراب عن الطعام رغم وضعيته الصحية التي لا تسمح له بالدخول في إضراب عن الطعام، إذ أن الإضرابات التي خاضها سابقا أثرت على صحته كثيرا، بحيث أنه يتناول أكثر من دواء، ناهيك أن الوضع الصحي لوالدته لا يسمح أن تسمع بخير مثل هذا.

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