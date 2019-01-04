الداخلية تستدعي النقابات للحوار .. ويتيم آخر من يعلم

هبة بريس - الرباط

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن وزارة الداخلية استدعت النقابات الأكثر التمثيلية للقاء حول الحوار الاجتماعي.

وأفاد ذات المصدر، أن الوزارة اتصلت بالمركزيات النقابية للحضور يوم الأربعاء لعقد حوار بعدما فشلت الحكومة والوزارة الوصية في التوصل الى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

وأضاف المصدر ذاته، أن وزارة لفتيت تدخلت واتصلت بالنقابات، بعد تصعيد هذه الاخيرة التي قررت قبل أسابيع مقاطعة جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة.

من جهته، أكد مصدر مقرب من وزير التشغيل محمد يتيم، أن هذا الأخير لم يكن على علم بخطوة وزير لفتيت.

وذكر ذات المصدر، أن يتيم اتصل برئيس الحكومة واستفسره عن حقيقة الخبر، قبل أن يؤكد له العثماني صحة تدخل لفتيت لانجاح الحوار الاجتماعي.

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