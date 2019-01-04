ألمانيا: إعقال ثلاثة متورطين في تفجير مقر حزب متطرف

هبة بريس - وكالات

تمكنت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، من اعتقال 3 أشخاص للاشتباه بضلوعهم في تفجير استهدف مكتب “حزب البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، مساء أمس الخميس، في مدينة دوبلن بولاية ساكسونيا شرق البلاد.

وقال مكتب التحقيقات الجنائية بولاية ساكسونيا، في بيان أوردته مصادر اخبارية محلية، إن الانفجار تسبب في اشتعال النار في المكتب، كما ألحق أضرارا بعدد من السيارات ومبان مجاورة، دون إصابات بشرية.

وأشار المكتب إلى أن وحدة مكافحة الإرهاب بالمكتب تأكدت من أن الانفجار يمثل “تصعيدا لهجمات دوافعها سياسية”، ضد مكاتب حزب البديل في ولاية ساكسونيا، والتي تقتصر في العادة على أعمال تخريب.

وأضاف أن “الهجوم على مكتب حزب البديل من أجل ألمانيا في دوبلن حالة خاصة، نظرا إلى أن القصد من الانفجار كان إيذاء الناس”.

وكانت السلطات الألمانية قد اعتقلت رجلا في الخمسين من عمره للاشتباه في قيامه بدهس عدد من الاشخاص بسيارته ليلة راس السنة، ومن بينهم سوري وأفغاني وذلك بدافع عنصري حسبما اوردته مصادر اخبارية محلية.

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