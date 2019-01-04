عزل مريض يشتبه في إصابته بإيبولا في مستشفى بالسويد

هبة بريس - وكالات

أفاد مسؤولون بقطاع الصحة، الجمعة 04 يناير، أن أحد المرضى المشتبه في إصابته بفيروس إيبولا تم عزله في مستشفى بالسويد في انتظار نتائج الاختبارات.

وتم إدخال المريض إلى قسم الطوارئ في مستشفى إنكوبينغ، اليوم الجمعة، قبل نقله إلى عيادة الأمراض المعدية في مستشفى جامعة أوبسالا (70 كم شمال ستوكهولم).

وقال المصدر إن نتائج الاختبار ستكون متاحة “في وقت ما هذه الليلة”؛ مضيفا أن الإيبولا كان “مجرد مسألة اشتباه، ويمكن أن تكون هناك إصابة بأمراض أخرى”.

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