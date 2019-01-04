هداف الدوري البوليفي جيفيرسون يعزز خط هجوم المولودية الوجدية

هبة بريس : أحمد المساعد

إستهل نادي مولودية وجدة لكرة مفاوضات عدة لتعزيز الفريق خلال مرحلة الميركاتو الشتوي لعدم اقتناعه ببعض اللاعبين وخصوصا خط الهجوم ، حيث حسم في صفقة المهاجم عبد المولى برابح بعد فسخ عقده من نادي سريع واد زم.

كما حاز صفقة هداف الدوري البوليفي المهاجم البرازيلي جيفيرسون تافاريس بعد ان كان ضمن طاولة مفاوضات الرجاء البيضاوي، من أجل تحقيق هدف سندباد الشرق هذا الموسم والذى يكمن فى ضمان البقاء ضمن قسم الصفوة الاحترافي.

جيفرسون تافاريس 29 سنة انتقل لنادي مولودية وجدة بعد نهاية عقده مع فريقه البوليفى ديستروييرس حيث قضى 3 مواسم بالدوري البوليفي .

يحتل المولودية الوجدية المرتبة 12 برصيد 14 نقطة برسم الجولة 13 من الدوري الاحترافي اتصالات المغرب حيث سيرحل لمنازلة الجيش الملكي وفي اختتام مرحلة الذهاب يستقبل أولمبيك خريبكة بالملعب البلدي بوجدة.

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