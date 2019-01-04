سفارة السعودية تنفي “واقعة اعتداء سعوديين على خادمة مغربية”

نُشر بتاريخ :  2019-01-04 - 14:51
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هبة بريس - الرباط

نفت سفارة السعودية بمدينة الرباط، الفيديو المتداول والذي يدعي تعرض خادمة لاعتداء خطير من قبل مواطنين سعوديين.

وأكد مصدر مطلع من السفارة السعودية، أن الفيديو المتداول لا يتعلق باعتداء مواطنين من بلدهما على سيدة مغربية، مشددا على أنه عار من الصحة.

وأكدت السفارة السعودية على العلاقات الاخوية بين الشعبين المغربية و السعودية، مشيرا الى أن الروابط القوية بين البلدين لا يمكن أن تؤثر بها شائعات وادعاءات من هذا القبيل.

و في الاخير تحيط السفارة جميع وسائل الاعلام، الى تحري الدقة والتأكد من صحة الاخبار قبل نشرها، والتي قد تتسبب في زوبعة اعلامية مما يؤثر بشكل سلبي على الراي العام المغربي.

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