الداخلية تعزل الاستقلالي ” كرم” من منصبه

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” ، أن وزارة الداخلية قد راسلت الاستقلالي “سعيد كرم”، أمس الخميس 3 يناير الجاري ، بخصوص قرار عزله من رئاسة جماعة المجلس الجماعي لسيدي وساي اقليم اشتوكة ايت باها.

وزارة الداخلية إستندت في قرارها بعزل الاستقلالي ” كرم” من منصبه، بناءا على الحكم القطعي الصادر عن المحكمة الادارية باكادير التي أصدرت حكمها في ملفه في 2 غشت من السنة الماضية ، القاضي بعزله من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لسيدي وساي بإقليم شتوكة -أيت باها، وذلك بعد أن قررت المحكمة الإدارية بأكادير، في وقت سابق، توقيفه وهو القرار الذي سارعت وزارة الداخلية إلى تطبيقه، عبر اخباره بتوقيفه عن ممارسة مهامه.

وياتي قرار العزل بناء على تقرير يفيد وقوع عدد من الاختلالات بالجماعة، وقفت عليها لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية.

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