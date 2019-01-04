ألمانيا.. تسريب بيانات لسياسيين على الانترنت

هبة بريس - وكالات

تم تسريب بيانات لسياسيين وشخصيات بارزة في ألمانيا على الإنترنت، بما في ذلك المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة 04 يناير.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الحكومة الألمانية ترجح أن شخصا تخول له وظيفته الدخول إلى البيانات الحساسة قام بتسريب وثائق وبيانات لساسة ألمان على الإنترنت.

وأضافت أنه تبين أن التسريب لم يحدث عبر الشبكة الحكومية، ومن المرجح أنه تم عبر شبكة البرلمان الألماني (بوندستاغ).

وأشارت الى أن من بين البيانات المسربة أرقام هواتف ومحادثات إلكترونية، مؤكدة أن سلطات الأمن تسعى بأسرع السبل الممكنة للحيلولة دون الوصول إلى هذه البيانات مجددا.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه ظهر في البيانات التي تم تسريبها على أحد حسابات موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رقم فاكس وبريد إلكتروني خاص بالمستشارة بالإضافة إلى عدد من الخطابات المرسلة منها وإليها.

ونقلت الوكالة عن محطة “برلين – براندنبورغ” الإذاعية الألمانية أن البيانات المسربة تتضمن أرقام هواتف محمولة وعناوين وبيانات شخصية للغاية، مثل بطاقات هوية أو محادثات إلكترونية أو خطابات أو فواتير أو معلومات عن بطاقات ائتمانية.

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