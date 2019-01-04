“ECOMED” تفتتح فرعا جديدا لها بمدينة مراكش

هبة بريس

افتتحت شركة ECOMED MARRAKECH، فرع مجموعة ECOMED، المملوكة من قبل الشركتين الأمريكيتين GESI وEDGBORO، المتخصصة في تدبير وتثمين النفايات الصلبة، اليوم رسميا، الشطر الأول من مركز فرز النفايات المنزلية والمماثلة لها الجديد، الذي بلغت تكلفته الاستثمارية 63 مليون درهم.

وقد تم إنشاء هذه الوحدة وسط مركز معالجة وتثمين النفايات المتواجد بجماعة المنابهة، وتعتبر أول منشأة من ضمن اخرى ستنجزها الشركة بهذه المنطقة، وبالتحديد وحدة إنتاج السماد العضوي (compost)ووحدة إنتاج الوقود البديل (CSR).

وأنشئ هذا المركز على مساحة 10629 متر مربع، وتبلغ قدر ته الحالية 280500 طن سنويا وأكثر من 561000 طن سنويا في أفق سنة 2029، وسيمكن مركز فرز النفايات المنزلية والمماثلة لها الجديد من إعطاء حياة ثانية لنفايات مدينة مراكش و13 جماعة مجاورة، وهي النفايات التي تنتجها ساكنة يفوق عددها مليون نسمة.

وسيكون لمركز الفرز ووحدات التثمين الأخرى أثر إيجابي من الناحية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية على الصعيد الوطني والجهوي. إذ سيمكن من:

– إعادة توجيه المواد المستخرجة نحو وحدات التثمين الخاصة بها مثل البلاستيك

(PET، PEHD، …)، الزجاج، الألومنيوم، الورق، الخردة المعدنية وغيرها.

– تقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري

– خفض كمية النفايات المدفونة واستغلال مركز الطمر لمدة اطول

– الحفاظ على الموارد الطبيعية

– تحسين ظروف اشتغال عمال جمع النفايات

– خلق فرص شغل جديدة لليد العاملة المحلية

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