الدورة الخامسة لمعرض الدراسات العليا ببريطانيا بالرباط والدار البيضاء

هبة بريس

ينظم المجلس الثقافي البريطاني في المغرب، يومي 17 و 19 يناير الجاري بمدينتي الرباط والدار البيضاء، الدورة الخامسة لمعرض الدراسات العليا بالمملكة المتحدة.

وذكر بلاغ للمجلس الثقافي البريطاني في المغرب، أن هذا المعرض الذي سيعرف مشاركة أزيد من 19 مؤسسة بريطانية للتعليم العالي ولتعليم اللغة الإنجليزية، وسيستقبل أزيد من 8 آلاف زائر، سيكون فرصة للقاء ممثلين عن الجامعات البريطانية والتعرف على النظام التعليمي البريطاني بصفة عامة، وعلى آخر المعلومات حول مناهج وبرامج الدراسة والشهادات ومختلف المؤسسات، وتدابير التأشيرة، ومستوى اللغة الإنجليزية المطلوب.

وأضاف البلاغ أن هذا المعرض يتيح للطلبة المهتمين إمكانية التعرف على مختلف المؤسسات الدولية المتواجدة في المغرب، والتي ستعرض مناهجها الدراسية الدولية ( الشواهد المزدوجة، الماستر، برامج التبادل)، وعلى كيفية إجراء امتحان اللغة الإنجليزية في جناح المجلس البريطاني، وهو شهادة تسمح لهم بالدراسة والعمل بالخارج.

وستتم برمجة العديد من الورشات والموائد المستديرة والعروض على امتداد أيام المعرض، وذلك من أجل مناقشة المحاور المتعلقة بالدراسة والإدماج المهني والحياة الطلابية في المملكة المتحدة.

يذكر أن مؤسسات التعليم العالي بالمملكة المتحدة تستقبل سنويا أزيد من 400 ألف طالب و طالبة، حيث توجد هذه المؤسسات في مقدمة الترتيب العالمي للجامعات، وتتمتع بمستوى أكاديمي رفيع وشواهد معترف بها دوليا، كما تتميز في ميادين التربية والتعليم، واكتساب المهارات، والابتكار والتجديد في ميدان التعليم عن بعد، والتكوين الإلكتروني عبر الإنترنيت.

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