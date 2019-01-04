الجامعة ترفض تأجيل مباراة الديربي بين الرجاء والوداد

شفيق عنوري

رفضت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، طلب إدارة الرجاء الرياضي، القاضي بتأجيل مباراة الديربي أمام الوداد.

وأكدت الجامعة في بلاغ لها، على خلفية الاجتماع الذي جمع بين فوزي لقجع، وجواد الزيات رئيس الرجاء، وسعيد الناصري رئيس الوداد، أن المباراة ستجرى في موعدها المحدد، الأحد المقبل، على أرضية الملعب الكبير بمراكش.

وكان الزيات، قد طالب الجامعة بتأجيل مباراة الديربي، فيما رفض نظيره في الوداد الفكرة واعتبر أنه لا مبرر لذلك.

يشار إلى أن المباراة التي ستقام يوم الأحد المقبل، ستنطلق في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

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