هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن جيشه يعمل مع إسرائيل ضد “الإرهابيين” في شمال سيناء.

جاء ذلك في مقتطفات نشرت الجمعة من مقابلة أجراها مع السيسي، سكوت بيللي في برنامج (60 دقيقة) الذي تبثه شبكة “سي بي إس” الأمريكية. وسوف تذاع المقابلة كاملة، يوم الأحد.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا التعاون مع إسرائيل هو الأقرب بين عدوين كانا في حالة حرب في وقت من الأوقات، أجاب الرئيس السيسي: “هذا صحيح … لدينا تعاون مع الإسرائيليين على نطاق واسع”.

كان الجيش المصري أطلق في فبراير الماضي العملية العسكرية الشاملة “سيناء 2018” بالمشاركة مع قوات الشرطة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

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