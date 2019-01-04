أمن طنجة ينفي علاقة فيديو الشجار الجماعي بوفاة طالب

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اشتباكا بين مجموعة من الشباب بالشارع العام ، قيل أنه يوثق للحظة مقتل طالب “دكتوراه” بمدينة طنجة .

ويظهر الفيديو الذي صور ليلا مجموعة من الشباب وهم ينهالون بالضرب بواسطة العصي والحجارة على “طالب الدكتوراه” الى أن فقد القدرة على الحركة .

من جانبها نفت ولاية أمن طنجة أن يكون الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد صور بطنجة ، مؤكدة أن واقعة الاعتداء تلك لا توثق لحادث بمدينة طنجة و ان المعطى المنشور يتعلق بحادث في مدينة اخرى و أن نسبه لمدينة طنجة و حادثة وفاة طالب بعد غيبوبة غير صحيح و مغلوط.

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