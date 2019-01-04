العثور على جثة أربعيني تستنفر الاجهزة الامنية بسطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس أن استنفارا أمنيا ساد بين صفوف عناصر الدرك الملكي باولاد افريحة التابعة لسرية سطات، بعد نبأ العثور على جثة رجل في عقده الرابع على مستوى طريق سيدي بوسرحان التابعة ترابيا لقصبة الشافعي دائرة البروج إقليم سطات على بعد حوالي 15 كيلومتر من جماعة كيسر في ظروف غامضة.

وزادت ذات المصادر، أن الضحية البالغ من العمر حوالي 40 سنة عثر عليه جثة هامدة ملقاة جانب طريق سيدي بوسرحان ، ومصاب على مستوى الرأس، ليتم إشعار عناصر الدرك الملكي التابعة للمنطقة التي انتقلت الى عين المكان للتحقيق في الموضوع ومعاينة الجثة والقيام بمسح كامل لمسرح الجريمة بتعليمات من النيابة العامة قبل ان يتم ايداعها مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات في انتظار فتح بحث وتحقيق شامل في الموضوع.

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