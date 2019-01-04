الجزائر: السوريون الذين حاولوا دخول أراضينا ليسوا مهاجرين بل مسلحون

هبة بريس - وكالات

رفضت وزارة الداخلية الجزائرية مزاعم أن السوريين الذين منعتهم من دخول أراضي الجزائر كانوا لاجئين، مؤكدة أنهم من عناصر ما يسمى بـ”الجيش السوري الحر” المعارض لدمشق والناشط في حلب.

وقال مدير المركز العملياتي في الوزارة حسان قاسيمي: “لقد تم تقديم هؤلاء الأشخاص على أنهم مهاجرون، إلاّ أنهم ليسوا كذلك. لماذا ليسوا بمهاجرين؟ ببساطة لأن الأمر يتعلق بجنود من الجيش السوري الحر الذين كانوا في حلب”.

وأعرب المسؤول الجزائري عن أسفه “لتناقل بعض منظمات حقوق الإنسان معلومات خاطئة”، وأصر على تفنيد “الاتهامات الموجهة للجزائر برفض طلب اللجوء لهؤلاء الأشخاص”.

وتساءل قاسيمي: “لماذا لم يطلب هؤلاء الجهاديون اللجوء في تركيا لما وصلوا إليها لو كانت حياتهم حقا مهددة ؟”، مؤكدا أنهم استفادوا من جوازات سفر مزورة قبل أن يتم تحويلهم عبر الطائرات إلى السودان وبعدها إلى موريتانيا.

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