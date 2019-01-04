الملك ل”رئيس جمهورية اتحاد ميانمار”: “تهانينا الصادقة لكم”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة لرئيس جمهورية اتحاد ميانمار وين مينت، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها .

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي وجمهورية اتحاد ميانمار تحتفل بعيد استقلالها ، أن أبعث إليكم بأصدق التهاني والمتمنيات لشعبكم الصديق باطراد التقدم والازدهار” .

وأعرب جلالته عن حرص المملكة المغربية على تعزيز علاقات التعاون التي تجمعها بجمهورية اتحاد ميانمار ، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين ، ويسهم في توطيد جسور التعايش والتفاهم بين مختلف الثقافات والحضارات .

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