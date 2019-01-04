ليبيا: ترحيل 1047 مهاجرا غير شرعي

هبة بريس ـ وكالات

اعلن رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة شحات الليبية شرقي البلاد، المقدم رمزي رمضان الحاسي، اليوم الجمعة، أن عدد المهاجرين قد وصل إلى 2507 مهاجر غير شرعي عام 2018، مشيرا إلى أن أغلب المهاجرين كانوا من مصر وسوريا والسودان وبنغلاديش بالإضافة إلى جنسيات إفريقية مختلفة.

وقال الحاسي لوكالة “سبوتنيك” الروسية “إن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع شحات قد قام بأعداد إحصائية عام 2018، تشمل عدد المهاجرين غير الشرعيين”، مؤكدا على أن “العدد الكلي وصل إلى 2507 من بينهم أطفال ونساء ورجال كانوا من مصر وسوريا والسودان وبنغلاديش ودول إفريقية مختلفة”.

وأضاف الحاسي أن “عدد المرحلين من المهاجرين غير الشرعيين 1047 مهاجرا رحلوا إلى بلدانهم طواعية”، مضيفا أن “عدد من المهاجرين كانوا يحملون أمراض كالإيدز والوباء الكبدي والسل والملاريا والزهري حيث وصل عددهم إلى 112 مصاب “.

وأوضح رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شحات أن “هناك عدد من المهاجرين غير الشرعيين عليهم قضايا جنائية وعددهم 83 مهاجرا ومن بين هذه القضايا النصب والاحتيال والسرقة بالإكراه وعمليات التزوير”، موضحا بأن “المفرج عنهم بسبب استيفاء الإجراءات كان عددهم 1241 مهاجر”. وتابع إن عدد المهاجرين غير الشرعيين من الرجال كان 2438 وعدد النساء والأطفال 72 مهاجرا غير شرعي.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة، في وقت سابق، على موقعها الرسمي، بأن إجمالي إعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين لقوا حذفهم واعتبروا مفقودين خلال محاولتهم اجتياز البحر المتوسط في عام 2018، وصل إلى 2262 مهاجرا مقابل 3139 في عام 2017.

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