سكيتش “القاضي عياض والمرحاض” يصل البرلمان

هبة بريس ـ الرباط

وجهت حنان رحاب سؤالا شفويا الى وزير الثقافة محمد الاعرج حول السكيتش الفكاهي، الذي قدمها الكوميدي زهير زائر؛ خلال حفل حلول السنة الميلادية 2019؛ على القناة الثانية “دوزيم” متواصلة.

السكيتش الذي تحدث فيه الكوميدي المذكور عن “قراءة كتب القاضي عياض في المرحاض، كان موضوع سؤال شفوي آني حيث اعتبرت

رحاب في سؤالها للأعرج، أن “القناة الثانية عرضت فقرة كوميدية بمناسبة رأس السنة تضمنت سخرية من العلامة القاضي عياض”.

وساءلت رحاب الأعرج عن “الإجراءات التي سيتخذها من أجل منع تكرار مثل هذه التجاوزات”، مشددة على أن الفقرة الكوميدية المشار إليها تعتبر “مسا بأحد الرموز الوطنية”.

وكان حفل رأس السنة الذي قدمته القناة الثانية “دوزيم”، قد فجر أزمة جديدة بين السلفيين و القائمين على القناة، وذلك بعدما قدم أحد الكوميديين عرضاً فنياً ساخراً اعتبروه (السلفيين) ماساً بالمقدسات و الرموز الدينية.

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