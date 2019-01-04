طلبة جامعة فاس يهددون بمقاطعة الامتحانات

ع محياوي- هبة بريس

تعيش جامعة سيدي محمد بن عبد الله حالة من التوتر و الترقب، على مستوى القطبين الجامعيين، -أكدال -“ظهر المهراز” سابقا و “سايس”، بعدما قرر طلبة القطبين مقاطعة الامتحانات الخريفية المرتقبة في 7 يناير 2019 بكلية العلوم و 8 يناير بكليتي الآداب والحقوق، وذلك احتجاجا على عدم تفعيل الوعود المقدمة .

و هدد طلبة الكليات الثلاث بمقاطعتهم للامتحانات ، لعدم تنزيل بنود الاتفاق مع رئاسة الجامعة ، في لقاء الطرفين بحضور حقوقيين وأساتذة منتدبين من مجالس الكليات خاصة ما يتعلق منها بحل المشاكل البيداغوجية التي أنزلت قبل 3 سنوات.

و اتخذ الطلبة قرار المقاطعة بعد نقاش موسع عرفته حلقية تقريرية عقدت فيما بينهم حسب مصدر لهبة بريس، كرد على رفض الملف المطلبي الذي تقدم به الطلبة لرئاسة الجامعة.

و في ظل مسلسل الشد و الجذب بين رئاسة الجامعة و الطلبة، أصبح شبح سنة جامعية بيضاء، يهدد طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله، بعد تهديد الطلبة بمقاطعة أي امتحانات ستبرمج مستقبلا مالم تستجيب رئاسة الجامعة لمطالبهم.

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