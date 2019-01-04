مقتل سائح روسي في تايلاند بعد انتشاله ابنته الغارقة بأعجوبة

هبة بريس ـ وكالات

توفي سائح روسي متأثرا بإصابته في جزيرة كوه ساموي التايلاندية، وذلك بعد إنقاذه ابنته في مياه خليج سيام، وانتشالها قبل وصول غواصي الإغاثة.

وذكر موقع Pattaya Now أن الحادث وقع يوم الأربعاء عندما توجهت عائلة روسية مكونة من أربعة أشخاص للسباحة في البحر رغم منع السلطات المحلية السباحة في ذلك اليوم، بسبب إعصار مداري في بحر الصين الجنوبي أدى إلى ارتفاع الموج في خليج سيام بشكل كبير.

ورغم التحذير، أصرت ابنة العائلة على السباحة وخلال وجودها في البحر جرفتها موجة ضخمة وأبعدتها عن الساحل مسافة 50 مترا وأخذت تغرق.

وعلى الفور هب الأب البالغ 58 عاما لإنقاذ ابنته وتمكن من انتشالها، لكن موجة ضخمة جديدة رفعته عاليا وضربت رأسه بصخر الساحل مما أدى لفقدانه الوعي.

وتمكن رجال الإنقاذ من سحبه إلى الساحل ولكن بعد فوات الآوان، حيث توفي نتيجة الإصابة التي تعرض لها في الرأس واختناقه بماء البحر وهو فاقد الوعي

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