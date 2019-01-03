الأعوان المحليون بقنصلية الجزيرة الخضراء جد مستاؤون من تأخير صرف الرواتب

يسير الإيحيائي _ هبة بريس _

استنكر الأعوان المحليون بالقنصلية العامة للجزيرة الخضراء التأخير الحاصل في عملية صرف الرواتب الشهرية المستحقة عن شهر دجنبر الماضي إلى غاية اليوم.

وحمل هؤلاء المسؤولية عن هذا التأخير الغير المسبوق للمحاسب الحالي الذي يتمتع بإجازة رأس السنة_ حسب مصادرنا الموثوقة _ مخلفا وراءه سخطا عارما في أوساط الموظفين المحليين الذين لا زالوا ينتظرون الفرج وتوصلهم بالرواتب سيما ونحن تجاوزنا اليوم الثالث من شهر يناير 2019، وما زاد الإحتقان والتدمر في صفوف الموظفين المذكورين بالقنصلية العامة للجزيرة الخضراء هو علمهم اليقين بصرف أجور نظرائهم الرسميين أصحاب الجوازات الديبلوماسية والذين يعملون جنبا إلى جنب داخل مؤسسة واحدة ويقومون بنفس المهام التي يقوم بها هؤلاء.

وفي خضم حديثنا عن الموضوع كشف أحد المتضررين المحليين من تأخير تسديد الأجور أن القانون المتعارف عليه والجاري به العمل في جل السفارات والقنصليات المغربية في الخارج هو صرف الرواتب نهاية كل شهر كحد أقصى وما دون ذلك يعتبر تهاونا ومسا صريحا بحقوق المستخدمين الذين بدورهم لهم إلتزامات وفواتير يجب تسديدها في آجالها المحددة كسومة الكراء والماء والكهرباء إلى غير ذلك من فواتير الهاتف ومستلزمات الحياة الضرورية، وأضاف المتحدث أن من واجب السيد المحاسب أن ينجز التحويلات البنكية قبل متم الشهر ليتسنى له السفر إلى حيث شاء في إطار الإجازات العملية التي من حقه أن يتمتع بها حسب ما تقتضيه عقود الوظائف العمومية، شريطة أن لا تضر بمصالح الآخرين خاصة فيما يتعلق بشريعة المتعاقدين والتي يعتبر الأجر مقابل العمل أحد أهم بنودها.

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