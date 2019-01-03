مغربي يُمزق دبر مواطنه بالسلاح الابيض بمليلة المحتلة

هبة بريس – متابعة

أفادت مصادر صحفية محلية من مليلية المحتلة ، أن محكمة الثغر السليب أصدرت امرا يقضي بسجن شاب مغربي اعتدى على مواطن له بواسطة السلاح الابيض في محيط مركز الاقامة المؤقتة للمهاجرين بالمدينة .

وأضافت ذات المصادر أن الموقوف اعتدى على شاب مغربي آخر يبلغ من العمر 25 سنة بواسطة السلاح الابيض حيث طعنه على مستوى دبره ، وهي الواقعة التي تمت حسب بلاغ لقيادة الحرس المدني الاسباني في العاشرة ليلا من مساء يوم الجمعة الماضي بعدما انتقلت دورية أمنية الى عين المكان لتصادف وجود سيارة إسعاف ، حيث قام المعتدي باصابة ذراعه بالسلاح الابيض وقُدمت له علاجات طبية قبل اعتقاله .

وتم نقل الضحية المقيم بمركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين، إلى المستشفى الإقليمي بمليلية ، حيث خضع للاجراءات المتعلقة بحماية حقوق ضحايا الاعتداء الجنسي، مع تقديم صور الفحص التي توضح اصابته على مستوى منطقة الشرج بالاضافة الى العينات البيولوجية المطلوبة، وقد تم إبلاغه بجميع حقوقه كضحية جريمة اعتداء جنسي .

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