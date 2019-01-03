الموت يفجع عبد النبي بعيوي وبنشماس يبعث برسالة تعزية ومواساة

هبة بريس ـ الرباط

بعث حكيم بن شماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة برسالة تعزية ومواساة للسيد عبد النبي بعيوي إثر وفاة خالته رحمها الله.

وجاء في رسالة التعزية والمواساة:

إلى الأخ عبد النبي بعيوي

رئيس جهة الشرق

الموضوع: تعزية ومواساة

تحية طيبة،

وبعد، تلقيت ببالغ الأسى والتأثر نبأ وفاة المشمولة برحمة الله خالتكم تغمدها الله بواسع مغفرته.

وبهـذه المنـاسبة الأليمة التي لا راد لقضـاء الله فيهـا، أتقـدم إليكـم وإلـى كــل أفـراد أسـرة الـفـقـيـدة، بخالص العـزاء والمواسـاة، راجيـا من العلـي القـديـر أن يتغمـدها بواسـع رضوانه ويسكنـها فسيـح جناتـه، ويلهمكم وذويها الصبـر والسلـوان.

إنـا لله وإنـا إليـه راجعـون.

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