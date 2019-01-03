رشيدة طليب بالثوب الفلسطيني في الكونغرس.. وهاشتاغ “غردي ثوبك” يجتاح مواقع التواصل

هبة بريس ـ وكالات

أظهر فيديو انتشر عبر المنصات الإعلامية الأمريكية ومواقع التواصل النائبة الأمريكية الفلسطينية الأصل رشيدة طليب وهي تقفز بحماس من مقعدها بينما يؤدي زملاؤها في الكونغرس الأمريكي اليمين الدستورية، اليوم الخميس.

وكانت طليب، النائبة الديمقراطية المنتخبة حديثا عن ولاية ميتشغن، أعلنت، الشهر الماضي، أنها ستؤدي اليمين أمام الكونغرس وهي ترتدي الثوب الفلسطيني التقليدي.

ونشرت على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لثوب فلسطيني قالت إنها سترتديه لدى أدائها اليمين.

وأرفقت تدوينتها على إنستغرام آنذاك بهاشتاغ #PalestinianThobe (الثوب الفلسطيني) و#ForMyYama (لأجل أمي).

وطليب هي أول مسلمة تفوز بمعقد في الكونغرس الأمريكي، وكانت أعلنت أنها ستقود وفدا من نواب الكونغرس إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، في سابقة غير معهودة، خاصة أن اللجنة الأمريكية-الإسرائيلية للعمل (إيباك) تقوم بدعم رحلات للنواب الجدد إلى إسرائيل.

وتعرف النائبة الديمقراطية بانتقادها للرئيس دونالد ترامب، وقد تم اعتقالها منذ عامين بسبب إزعاجها لخطابه في ديترويت.

وانتشر هاشتاغ “غردي ثوبك” بين أوساط الأمريكيات من أصل فلسطيني، إذ شاركت نساء وفتيات فلسطينيات صورهن وهن يرتدين أثوابهن على تويتر وفيسبوك لإظهار دعمهن لطليب وللتعبير عن فخرهن بها.

Rep. Rashida Tlaib excitedly jumps from her seat as freshman representatives are sworn in Rep. Rashida Tlaib (D-MI) – one of the first Muslim women to serve in Congress – excitedly jumps up and blows kisses from her seat as the freshman representatives are sworn into the 116th Congress. https://abcn.ws/2CMtImT Publiée par ABC News sur Jeudi 3 janvier 2019

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