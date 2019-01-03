تأخير محاكمة 18 معتقلا من حراك جرادة إلى منتصف يناير الجاري

هبة بريس ـ الرباط

أجلت محكمة الاستئناف بوجدة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة 18 متابعا من نشطاء حراك جرادة إلى 17 يناير المقبل.

وعرفت جلسة اليوم تقدم ممثل النيابة العامة بتعقيب على عشرات الدفوعات الشكلية التي أثارها دفاع المعتقلين خلال الجلسة السابقة، لتقرر المحكمة بعد ذلك تأخير القضية لجلسة 17/1/20189، بطلب من دفاع المطالبين بالحق المدني، ولرد دفاع المعتقلين على تعقيب النيابة العامة.

كما تقدم دفاع المعتقلين من جديد بملتمس السراح لجميع المعتقلين.

ويتابع في هذا الملف الذي يعد من أكبر ملفات حراك جرادة المعروضة على القضاء، 18 شخصا جرى اعتقالهم بعد أحداث المواجهات التي شهدتها المدينة، فيما تم تمتيع واحد منهم بالسراح المؤقت وعرضه على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية.

وتوبع المعتقلون 17 بتهم متعددة، منها العصيان المدني، إضرام النار، حمل السلاح، التظاهر بدون رخصة، التجمهر والفوضى والشغب، وإهانة موظفين عموميين، وعدم الامتثال لأوامر السلطات العمومية، وتخريب منشآت مخصصة للمنفعة العامة.

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