جهة سوس تنتج الخضر وتقرير يضعها في المراتب الاولى في سعرها بأكادير

نُشر بتاريخ :  2019-01-03 - 17:42
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ع اللطيف بركة : هبة بريس 

كشف تقرير صادر عن المديرية الجهوية لأكادير ، التابعة للمندوبية السامية للتخطيط، بتسجيل إرتفاع في أسعار الخضر  بأكادير، بالرغم من أن جهة سوس ماسة أكبر جهات المملكة انتاجا للخضر والفواكه .

وأشار التقرير نفسه عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية والصحة ، ب 2.5 في المائة ، وانخفاض الرقم الاستدلالي للنقل ب 0.5 في المائة.

واستنادا للمصدر نفسه ، فقد همت الارتفاعات التي عرفتها المواد الغذائية ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2018 على الخصوص الخضر ب 12.7 في المائة ، واللحوم ب 6.1 في المائة ، في حين انخفضت أثمان الفواكه ب 2.0 في المائة.

سجل الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك في مدينة أكادير ارتفاعا بلغت نسبته 1.3 في المائة خلال شهر نونبر الماضي ، حيث بلغ مستوى 119.1 مقابل 177.6 مقارنة مع شهر أكتوبر 2018.

كما سجل الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك بمدينة أكادير لشهر نونبر 2018 ارتفاعا بمعدل 1.4 في المائة ، مقارنة مع شهر نونبر من سنة 2017.

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