حزب مغربي يدعم “انتفاضة السودان” ويدعو المغاربة لمساندتها

هبة بريس ـ الرباط

أعلن حزب النهج الديمقراطي دعمه لانتفاضة الشعب السوداني ومطالبته بإسقاط نظام عمر البشير، داعيا المغاربة للتعبير عن تضامنهم معه حتى “تحقيق كل مطالبه المشروعة”.

وقالت الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي إن “السودان يعرف انتفاضة شعبية عارمة خرجت فيها الجماهير في مسيرات ومظاهرات سلمية منددة بالقهر والاستغلال الذي لم يعد يحتمل ومطالبة بإسقاط نظام عمر البشير الدكتاتور السفاح”.

وأضاف الحزب: “إنها إحدى ملاحم السيرورات الثورية يرسمها الشعب السوداني بتضحيات أبنائه وبناته”.

وأوضح: “لقد خرج الشعب السوداني في أهم المدن السودانية في مسيرات وتظاهرات سلمية واجهها النظام بإطلاق الرصاص الحي فقتل العشرات من الأبرياء، كما اعتقل المئات من المتظاهرين والقيادات السياسية وعرضهم للتعذيب والتنكيل مما يهددهم بالموت المحقق”.

واعلن النهج الديمقراطي “تضامنه مع الشعب السوداني الشقيق في ثورته السلمية”، محملا المسؤولية “للنظام الدموي عن كل الجرائم التي يعامل بها الجماهير المنتفضة”.

وأشار الحزب اليساري إلى أنه “من أجل دعم شعبنا المكافح في السودان والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وحماية أرواحهم من بطش النظام الدموي، فإننا نوجه نداءنا الحار إلى جميع القوى المناضلة المغربية من أجل المبادرة في إطلاق كل أشكال المساندة والدعم حتى تتاح الفرصة لجماهير شعبنا للتعبير عن تضامنها المبدئي والمطلق مع الشعب السوداني الشقيق حتى تحقيق كل مطالبه المشروعة”.

ويشهد السودان احتجاجات شعبية رفضا لغلاء الأسعار وتدني الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وأسفرت عن مقتل 19 شخصاً.

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