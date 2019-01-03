ماء العينين: “لا أرتدي مايوهات ولا بيكنيات وأتأسف اننا وصلنا إلى الحضيض”

هبة بريس - الرباط
ردت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، على تداول صور نسبت لها خلال عطلتها بأحد الدول الاروبية.
وقالت ماء العينين في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”بدأت تصلني على الخاص بعض الصور المفبركة والتي لا أعرف مصدرها في انتظار اخراج الصور بالبيكيني في الشواطئ والفنادق الفخمة من الأموال العامة كما زعموا.. أود أن أشير إلى أن الصور المتداولة ليست بالجديدة وقد سبق ارسالها لبعض وزراء الحزب وبعض اعضاء الامانة العامة الذين أطلعوني عليها قبل بضعة أشهر.”
وإن كنت قد فضلت عدم الاندحار، تقول ماء العينين، إلى مستوى النفي والتبرير لأن لا أحد يملك حق محاسبتي خارج مسؤولياتي العامة وما تفرضه من رقابة شعبية فإنني كنت أتعامل بمنطق “لا يمكنك عض كل كلب يعضك” فإنني أعلن لجوئي إلى مقاضاة كل من يمس بسمعتي ويشهر بي ويسيء لعائلتي،من خلال حرب منظمة لم تبدأ اليوم فقط، مضيفة بالقول:”وقد كلفت أصدقاء محامين بمتابعة كل من تسول له نفسه تداول أخبار أو صور غرضها التشهير والاساءة بوسائل قذرة ومنحطة تهدف إلى الاغتيال المعنوي وإلى “الترياب السياسي” من خلال سلسلة مقالات وعلى لسان أشخاص لم ألتقهم يوما،يجمعهم جميعا “حرب وطنية ضد امرأة سياسية”
وتابعت البرلمانية “البيجيديةقائلة:”وإذا كان الغرض هو التركيع والتأديب والعقاب فإنني لن أخضع لذلك وسأفوض أمري لله أولا ثم للقضاء ثانيا .. وأعلن أنني لم أسافر يوما في عطلة إلى أي مكان على حساب دافعي الضرائب ولا قصرت يوما في الالتزام بالحضور والترافع في كل المهام الرسمية التي مثلت فيها بلدي، ولا نزلت في فنادق فخمة ولا لبست مايوهات ولا بيكنيات وأتأسف اننا وصلنا إلى كل هذا الحضيض حيث لم يعد أحد يشعر بالحماية في هذا البلد بسبب مثل هذه الأساليب التي كنا نتصور أننا قطعنا معها.”
ALLAL TAZI
في 16:59
La dame est une femme libre et rien ne l’obligerait ou ne lui interdit de ne pas s ‘habiller comme bon lui semble comme toutes les femmes du monde libre.
Les hypocrites qui cherchent a dénigrer cette dame devraient avoir honte de s ‘attaquer de cette façon bizarre et honteuse a la personne de cette Mme Ma Al A3ynine en ne trouvant rien de consistant a lui reprocher que le port du maillot sur la plage.
Si ça se trouve, l ‘épouse ou les filles s’il en possède cet énergumène porteraient le maillot de bain a la plage et personne ne lui ferait des reproches…
Seuls les hypocrites malintentionnés et de mauvaise foi, attaqueraient nos dames responsables politiques pour leur tenue vestimentaire qui est une chose strictement personnelle qui ne concerne que les interresees.
HONTE AUX HYPOCRITES !
مواطن
في 17:13
الحضيض انت سيدته.. تراكمين تعويضات غير مبررة من المال العام..وظفت زوجك بوزارة الشوباني بالوساطة… وعلاش طلقك راجلك
زوزو
في 17:44
مع الدستور المغربى لايمكن للموظف ان يجمع بين وظيفتين او اكثر . وباعتبارك برلمانية كم عدد وظائفك وكم تتقاضين من اجر شهرى وعلى حساب من ؟ فى انتظار الجواب سيدتى . والسلام على من اتبع الهدى .
عنتيل اليوم 24
في 17:52
صافي عاقو بيك ومازال زيداها بتخراج العينين…كل واحد ولا وحدة حصلت تتقول الصور مفبركة….قديمة غي شوفي غيرها!!! اللي بغات تتعرا تتعرا شغلها هاداك غي تكون عندها بعدا الفورمة ديال البيكيني. ماشي قدامنا تلبسو “إقرأ” و فبلاد النصارى تلبسى “روتانا”.