رسميا.. أونداما يعود إلى المغرب من بوابة هذا الفريق

نُشر بتاريخ :  2019-01-03 - 15:51
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شفيق عنوري

عاد الكونغولي فابريس أونداما، إلى الدوري المغربي، من بوابة رجاء بني ملال، الذي ينافس على الصعود للقسم الاحترافي.

وأعلن الفريق “الملالي” عن تعاقده مع مهاجم الوداد الرياضي السابق، حتى نهاية الموسم.

ويسعى رجاء بني ملال، إلى المنافسة بقوة من أجل العودة إلى قسم الأضواء.

وكان أونداما قد تدرب مع أولمبيك خريبكة مؤخرا، غير أنه إقناع إدارة ومدرب الفريق.

يشار إلى أن رجاء بني ملال يحتل المركز الثاني في بطولة القسم الثاني، برصيد 26 نقطة، بفارق 7 نقاط عن نهضة زمامرة المتصدر.

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