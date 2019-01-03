الكويت توقف الملاحة البحرية مؤقتا بالموانئ

هبة بريس - وكالات

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، الخميس، توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والدوحة والشعيبة مؤقتا بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وقالت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية” كونا” إن عمليات دخول وخروج السفن في ميناء الشويخ و ميناء الدوحة توقفت اليوم عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي بسبب زيادة سرعة الرياح عن 30 ميلا في الساعة وارتفاع الأمواج بينما العمليات في ميناء الشعيبة كانت متوقفة من الساعة الثانية فجرا.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أعلنت أن الطقس سيشهد نشاطا في الرياح المثيرة للغبار خلال الساعات المقبلة تزيد سرعتها على 60 كيلومترا في الساعة وتقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر وكذلك البحر يكون عالي الموج بنحو 7 أقدام.

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