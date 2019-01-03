جريمة إمليل: إحالة 7 أشخاص ضمنهم مواطن سويسري على قاضي التحقيق

نُشر بتاريخ :  2019-01-03 - 14:47
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هبة بريس

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أنه، وفي إطار إتمام البحث بشأن جريمة قتل السائحتين الأجنبيتين، بضواحي مدينة مراكش يوم 17 دجنبر المنصرم، قد أحال سبعة أشخاص آخرين من بينهم مواطن سويسري يحمل الجنسية الإسبانية على قاضي التحقيق بموجب ملتمس إضافي يرمي إلى التحقيق معهم حول أفعال إرهابية.

وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له، أن من بين هذه الأفعال جرائم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية وتقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتدريب أشخاص من أجل الالتحاق بتنظيم إرهابي.

وأضاف المصدر ذاته، أن النيابة العامة التمست من قاضي التحقيق أيضا الأمر باعتقالهم احتياطيا، ومن المنتظر أن يتخذ قراره اليوم بشأن الملتمس الإضافي المذكور.

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