ترامب: أنا أكثر الشخصيات شعبية في أوروبا

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه “قد يكون أكثر الشخصيات شعبية في أوروبا ويمكنه الترشح لأي منصب في هذه القارة إذا أراد”.

وتابع الرئيس الأمريكي في اجتماع مع الصحفيين بالبيت الأبيض:”يمكنني الترشح لأي منصب إذا أردت. لكني لا أريد”، حسب “رويترز”.

وقال ترامب “أوروبا لا تعنيني، لست منتخبا من الأوروبيين، انتخبني الأمريكيون ودافعو الضرائب الأمريكيون، بصراحة”.

وكان الرئيس الأمريكي يجيب على أسئلة الصحفيين حول عدد كبير من القضايا من بينها تمويل الشركاء الأوروبيين لحلف شمال الأطلسي والتجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا.

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