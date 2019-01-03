عقوبات وتوقيفات بالجملة تطال لاعبي ومسيري وجمهور الدوري الاحترافي

هبة سبور

أصدرت لجنة التأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقوبات بالجملة، في حق عدد من أندية البطولة الاحترافية.

وشملت العقوبات إيقاف قائد الرجاء الرياضي بدر بانون لمدة ست مباريات نافذة، مع غرامة مالية قدرها 2 مليون سنتيم، إضافة إلى توقيف الرئيس المنتدب لنهضة بركان عبد المجيد مضران، ل4 مباريات مع تغريمه بمليون سنتيم.

وغرمت اللجنة فريق الرجاء الرياضي بمليون سنتيم، على خلفية رمي جماهيره لقنينات على أرضية ملعب “الأب جيكو”، خلال مباراة الفريق امام نهضة بركان.

وفيما يلي النص الكامل لبلاغ اللجنة:

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء يوم الأربعاء 2 يناير 2019، وأصدرت القرارات التالية:

البطولة الوطنية اتصالات المغرب القسم الأول

مؤجل الجولة الثالثة:

+ تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 55 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بفريق يوسفية برشيد مع تسجيل حالة العود، بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ تغريم نادي يوسفية برشيد مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بنادي الرجاء الرياضي، بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ تغريم فريق الرجاء الرياضي، مبلغ 2000 درهما، لجمعه أربعة إنذارات في المباراة التي جمعته بنادي يوسفية برشيد، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

+ تغريم فريق الدفاع الحسني الجديدي، مبلغ 2000 درهما، لجمعه أربعة إنذارات في المباراة التي جمعته بنادي نهضة بركان، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

مؤجل الجولة السادسة:

+ توقيف بدر بانون لاعب فريق الرجاء الرياضي لـ6 مباريات نافذة، مع تغريمه 20 ألف درهما، حيث قام بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنهضة بركان، بشتم الحكم، مع احتساب المباراتين موقوفتي التنفيذ خلال اللقاء الذي جمع فريقه بنادي أولمبيك خريبكة، وذلك بناء على المادتين 86 و72 قانون العقوبات.

+ توقيف السيد عبد المجيد مضران، الرئيس المنتدب لفريق نهضة بركان، 4 مباريات نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهما، بعد إهانته لحكام المباراة التي جمعت فريقه بنادي الرجاء الرياضي.

+ تغريم فريق الرجاء الرياضي، مبلغ 10 آلاف درهما، لرمي جماهيره القنينات على أرضية الملعب خلال المباراة التي جمعته بنادي نهضة بركان، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ تغريم فريق الرجاء الرياضي، مبلغ 2000 درهما، لجمعه ثلاثة إنذارات وطرد في المباراة التي جمعته بنادي نهضة بركان، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

+ تغريم فريق نهضة بركان، مبلغ 2000 درهما، لجمعه أربعة إنذارات في المباراة التي جمعته بنادي الرجاء الرياضي، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

مؤجل الجولة العاشرة:

+ تغريم فريق حسنية أكادير، مبلغ 2000 درهما، لجمعه خمسة إنذارات في المباراة التي جمعته بنادي الفتح الرياضي، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

الجولة 13 :

+ تغريم نادي الجيش الملكي مبلغ 55 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بفريق سريع واد زم مع تسجيل حالة العود، بناء على المادة 105 من قانون العقوبات، إضافة إلى إصلاح الأضرار التي لحقت بالملعب البلدي لواد زم بعد تقييم الخسائر من طرف إدارة الملعب.

+ تغريم فريق الجيش الملكي، مبلغ 2000 درهما، لجمعه أربعة إنذارات في المباراة التي جمعته بنادي سريع واد زم، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

+ تغريم نادي أولمبيك آسفي مبلغ 50 ألف درهما، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية ورميها على أرضية الملعب أدت إلى توقيف المباراة التي جمعته بفريق اتحاد طنجة مع تسجيل حالة العود، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ تغريم نادي اتحاد طنجة مبلغ 40 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك آسفي مع تسجيل حالة العود، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

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