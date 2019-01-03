وضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان‎

هبة بريس – رضى لكبير

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن وزارة الدولة المكلف بحقوق الإنسان أشرفت على نهاية إعدادها لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقال الخلفي خلال ندوة صحفية نظمت بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء بعد انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، على أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أشار خلال الإجتماع إلى أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان تمكنت من وضع اللمسات الأخيرة لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ويجري العمل على المخطط التنفيذي الإجرائي لها.

هذا وتهدف خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية.

وتتكون الخطة من 4 محاور، المحور الأول: الديمقراطية والحكامة، المحور الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، المحور الثالث: حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، المحور الرابع: الإطار القانوني والمؤسساتي .

كما تتوزع مادة كل محور على الموضوعات ذات الأولوية مع تحديد الفاعلين بوصفهم أطراف الشراكة والتعاون، والأهداف المتوخاة على المدى الزمني الذي تغطيه الخطة (2018 -2021) ، وتم ترتيب التدابير(أكثر من 400 تدبير) من حيث كونها ذات طبيعة تشريعية أو مؤسساتية أو تتعلق بالتحسيس والتواصل أو تعزيز قدرات الفاعلين. (حسب وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان)

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