بالصورة: رئيس جماعة ينتقل ب”تريبورتور” لترشيد النفقات

نُشر بتاريخ :  2019-01-03 - 15:04
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هبة بريس

في بادرة طيبة وجميلة، أقدم العربي شريعي، رئيس جماعة أولاد فارس الواقعة بدائرة البروج ضواحي سطات، على اقتناء دراجة ثلاثية العجلات للتنقل وقضاء أغراض المنطقة.

الرئيس الذي لم يختر كباقي منتخبي المناطق الأخرى تخصيص ميزانية مهمة لاقتناء سيارة فاخرة للتنقل، اكتفى ب”تريبورتور” للتنقل والقيام بعمله وخدمة المنطقة.

رئيس الجماعة، أكد في حديثه مع الساكنة سيارة إسعاف و خمسة حافلات النقل المدرسي بالمجان، أنه اختار التنقل بوسيلة نقل بسيطة واقتصادية بهدف ترشيد النفقات وتخصيص ميزانية تنقله لفائدة خدمات تفيد الساكنة والمنطقة.

بادرة الرئيس، أثارت اعجاب واشادة رواد موقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروه نموذجا ايجابيا للمنتخبين وممثلي الشعب الذين يستحقون مناصبهم وكراسيهم والثة التي وضعها بهم المواطنون.

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