تعيين لحسن بوسلمام مندوبا للحكومة لدى مجلس المنافسة

هبة بريس - الرباط

عين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لحسن بوسلمام، مديرا بمديرية المنافسة والأسعار بوزارة الشؤون العامة والحكامة مندوبا للحكومة لدى مجلس المنافسة.

وقد تضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية قرارا بتعيين بوسلمام باقتراح من وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي.

ويضم المجلس، إضافة إلى الرئيس، عضوان من القضاة نائبان للرئيس، وأربعة أعضاء يختارون بالنظر إلى كفاءتهم في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، أحدهم نائب للرئيس، وعضوان يختاران بالنظر إلى كفاءتهما في المجال القانوني، أحدهما نائب للرئيس، وثلاثة أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات،وعضو واحد يختار بالنظر إلى كفاءته في ميدان حماية المستهلك.

وتشكلت المجموعة من:

قاضيان نائبان للرئيس وهما : عبد الغني اسنينة وجيهان بنيوسف.

وأربعة أعضاء من ذوي الاختصاص في مجال المنافسة والاقتصاد وهم : عبد اللطيف المقدم (نائبا للرئيس)، وبنيوسف الصابوني ، وعبد العزيز الطالبي، وعبد الخالق التهامي.

وعضوان من ذوي الاختصاص في المجال القانوني،وهم حسن أبو عبد المجيد (نائبا للرئيس) ، وعبد اللطيف الحاتمي.

وثلاث أعضاء يزاولون نشاطهم في مجال التوزيع أو الإنتاج أو الخدمات، وهم رشيد بنعلي والقرقوري بلقزيز، والعيد محسوسي.

وممثل عن جمعيات حماية المستلهك وهو بوعزة الخراطي.

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