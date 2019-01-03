سطات.. المدخل الشمالي مُتنفس للأسر يُهدد صغارها بشبح حوادث السير‎

محمد منفلوطي_هبة بريس

قبالة الكولف الملكي الجامعي بسطات، تتمركز العديد من الفضاءات الترفيهية التي تستقطب العائلات عند نهاية كل أسبوع وفي العطل الموسمية، فضاءات شُيّدت على انقاض مجال غابوي من خلال اجتثات بعض أشجاره لفتح المجال أمام الخواص لبناء مرافقهم الترفيهية ووضعها تحت طلبات الزبائن من العائلات رفقة صغارها الهاربين من جحيم الروتين.

لكن الأخطر في هذا كله، هو شبح السرعة المفرطة للسيارات والشاحنات وسيارات الأجرة من كلا الصنفين ومعها الدراجات النارية وهم ينطلقون كسرعة البرق بالمدخل الشمالي للمدينة على امتداد شارع الحسن الثاني ووصولا إلى مدارة جامعة الحسن الأول بسطات، هنا يبقى شبح الموت يتربص بالأطفال الصغار وحتى العائلات منهم أثناء عبورهم للضفة الأخرى حيث توجد حديقة حديثة النشأة، ناهيك عن تحول الشارع ذاته الى موقف للسيارات من كافة الاصناف مما يعيق حركة السير، مما يتطلب من الجهات المعنية إقامة حاجز أمني ثابت لتفادي وقوع حوادث السير التي قد تؤدي بحياة الأبرياء مع تثبيت رادارات لتخفيض السرعة.

إنه المدخل الشمالي لمدينة سطات، عروس الشاوية، مدخل ينثاب من خلاله المرء الزائر شوق التجول وأخذ قسط من الراحة بين أشجار غاباتها الباسقة التي شكلت منذ القدم لوحات فنية رائعة، هذا الفضاء الرائع الذي بدى بحلة جديدة منذ ترأس الخطيب لهبيل هرم الإدارة الترابية كعامل بإقليم سطات، منذ ذلك الحين والرجل ينهج سياسة القرب والزيارات الميدانية لمختلف المداشر والقرى، إذ أن المدينة بدأت تتحرر من لباس البداوة لتعيش فترة التحرر من قبضة العابثين بجماليتها من باعة جائلين وفراشة وفوضى عارمة كانت تؤثث المشهد بمختلف الشوارع والأزقة.

هنا بالمدخل الشمالي لعاصمة الشاوية الممتد على طول الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين العاصمة الاقتصادية ومراكش الحمراء، تقبع مدينة سطات كعاصمة فلاحية وتاريخية لقلب الإقليم حتى صارت توصف بـ”مطمورة المغرب”، وهي مدينة تعتبر ثاني أكبر مدينة في جهة الدار البيضاء سطات ضمن التقسيم الجديد، إنها عاصمة الشاوية مربط الخيل والخير، والتبوريدة، شيوخها وأبناؤها فرسان يعشقون المواسم والحفلات، رمزها هو الحصان الذي يقع في قلب المدينة، على مقربة من تاريخها المجيد المجسد في القصبة الاسماعيلية التي أطلق المولى اسماعيل بناءها لجلب النظام والأمن.

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