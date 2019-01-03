مديرية التعليم بأكادير تنشئ مؤسسة للتفتح الفني والأدبي لتعلم اللغات والمهارات‎

أحمد وزروتي: هبة بريس

أنشأت المديرية الاقليمية للتربية الوطنية بأكادير مؤسسة للتفتح الفني والأدبي يستفيد منها تلاميذ السلك الثانوي الإعدادي انسجاما والتدابير الرامية الى الارتقاء بالبعد الفني والادبي والذي تضعه وزارة التربية الوطنية نصب عينيها.

يأتي ذلك تفعيلا لمقتضيات المشروع المندمج رقم 9 من المشاريع المندمجة للإصلاح، والرامي الى الارتقاء بالعمل التربوي، والذي يضم مجال إحداث المراكز الرياضية ومجال إحداث مؤسسات التفتح الفني والأدبي.

هذا وقد عاينت هبة بريس من خلال الفيديو المرفق، انطلاق حصص تدريس اللغات الاسبانية والألمانية والايطالية لتلاميذ السلك الاعدادي، كما أكد المسؤولون على أن هذه المؤسسة ستشرع أيضا في تقديم دروس في اللغتين الإيطالية والإسبانية لفائدة تلاميذ الثانوي التأهيلي بمؤسسة التفتح الأدبي والفني واللغات الكائن مقرها بمدرسة خالد بن الوليد.

وقريبا سيتم إعطاء انطلاقة الاستفادة من ورشات الصوت والصورة، والمسرح المدرسي والتربية التشكيلية والتربية الموسيقية، بملحقة المؤسسة المتواجدة بمدرسة اليوسفية سابقا.

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