مديرية التعليم بأكادير تنشئ مؤسسة للتفتح الفني والأدبي لتعلم اللغات والمهارات‎

نُشر بتاريخ :  2019-01-03 - 11:34
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

أحمد وزروتي: هبة بريس

أنشأت المديرية الاقليمية للتربية الوطنية بأكادير مؤسسة للتفتح الفني والأدبي يستفيد منها تلاميذ السلك الثانوي الإعدادي انسجاما والتدابير الرامية الى الارتقاء بالبعد الفني والادبي والذي تضعه وزارة التربية الوطنية نصب عينيها.

يأتي ذلك تفعيلا لمقتضيات المشروع المندمج رقم 9 من المشاريع المندمجة للإصلاح، والرامي الى الارتقاء بالعمل التربوي، والذي يضم مجال إحداث المراكز الرياضية ومجال إحداث مؤسسات التفتح الفني والأدبي.

هذا وقد عاينت هبة بريس من خلال الفيديو المرفق، انطلاق حصص تدريس اللغات الاسبانية والألمانية والايطالية لتلاميذ السلك الاعدادي، كما أكد المسؤولون على أن هذه المؤسسة ستشرع أيضا في تقديم دروس في اللغتين الإيطالية والإسبانية لفائدة تلاميذ الثانوي التأهيلي بمؤسسة التفتح الأدبي والفني واللغات الكائن مقرها بمدرسة خالد بن الوليد.

وقريبا سيتم إعطاء انطلاقة الاستفادة من ورشات الصوت والصورة، والمسرح المدرسي والتربية التشكيلية والتربية الموسيقية، بملحقة المؤسسة المتواجدة بمدرسة اليوسفية سابقا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في تعليم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

دحمان: “ندين الاعتداءات المتكررة على نساء ورجال التعليم”

عبر عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد …