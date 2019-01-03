طنجة.. تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تنظيم عمليات الهجرة السرية

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، صباح اليوم الخميس، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص ينشطون في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة، كما تم إيقاف مالك منزل يشتبه في ارتباطه بهذه القضية، والذي مكنت عمليات التفتيش داخله من ضبط سبعة عشرة مرشحا للهجرة، من بينهم أربعة عشر من جنسية جزائرية.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الشرطة حجزت في هذه القضية جوازات سفر وسندات هوية جزائرية، وصدريات للنجاة، وسكينا من الحجم الكبير، ومضخة خاصة بالقوارب المطاطية، وهواتف محمولة، علاوة على مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأوروبية وسيارتين يشتبه في استخدامهما في نقل المرشحين للهجرة غير المشروعة.

وخلص البلاغ إلى أنه تم فتح بحث قضائي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لمنظمي الهجرة غير المشروعة، وكذا الكشف عن الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية سواء داخل المغرب أو خارجه.

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