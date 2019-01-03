3 آلاف دولار “تجبر” شيرين على “حلاقة” شعرها

هبة بريس - وكالات

بطريقتها الكوميدية المعتادة، علقت المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب على قصة شعرها القصيرة، قائلة إنها اضطرت إلى ذلك بعدما طلب منها مصفف شعرها مبلغا كبيرا.

وفي مقطع مصور، تم تداوله على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، أجابت شيرين على سؤال لأحد معجبيها في حفلة رأس السنة بالقاهرة عن سبب قصتها الجديدة، قائلة إنها لجأت إلى “حلاق” زوجها المغني المصري حسام حبيب، بعدما طلب منها مصفف شعرها ثلاثة آلاف دولار (نحو 54 ألف جنيه مصري).

وأضافت ساخرة “أنا وحسام نذهب إلى نفس الحلاق”، ثم أهدت شيرين إلى زوجها أحد أشهر أغانيها الرومانسية.

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