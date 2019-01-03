عملية أمنية بتارودانت تطيح ب10 أفراد وحجز 5 دراجات نارية وأزيد من كيلوغرام من المخدرات

أحمد وزروتي: هبة بريس

أوقفت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بتارودانت، مساء أمس الأربعاء 02 يناير، شخصا يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

وجرى توقيف المشتبه فيه، حسب مصادر هبة بريس، على مستوى الجماعة القروية سيدي موسى الحمري بدائرة أولاد تايمة، إثر عملية أمنية قامت بها عناصر فرقة الشرطة القضائية والأمن العمومي التابعين للمنطقة الإقليمية للأمن بتارودانت، حيث تم ضبطه متلبسا بترويج المخدرات وبرفقته 09 مستهلكين.

وقد مكنت عمليات التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية من حجز كميات مهمة من المخدرات، وهي عبارة عما يفوق الكيلوغرام من الحشيش، و14 كيلوغراما من القنب الهندي، و3 كيلوغرامات من مسحوق التبغ المهرب، و70 لترا من مسكر “الماحيا”، و06 قنينات من الخمر، بالإضافة إلى 05 دراجات نارية بدون وثائق، وهواتف نقالة وأسلحة بيضاء.

وتم الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف باقي المشتبه فيهم في هذه القضية.

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