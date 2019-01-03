كلميم : المصادقة على 10 مشاريع تنموية بقرابة مليار درهم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أشرت اللجنة الجهوية للإستثمار التي يرأسها والي جهة كلميم – واد نون، في بداية السنة الجارية، على عشرة مشاريع تنموية بعدد من الجماعات الترابية بالاقليم، بغلاف مالي يقارب المليار درهم.

وتدارست اللجنة التي يرأسها والي الجهة والمكونة من مدير المركز الجهوي للاستثمار ، وعامل اقليم طانطان، والكاتب العام للولاية، ومدير الوكالة الحضرية و حضور رؤساء جماعات كلميم، بويزكارن، أسرير، الوطية و الشبيكة، بالإضافة إلى حضور رؤساء المصالح الخارجية ذات العضوية في هذه اللجنة.

و توصلت ” هبة بريس” ببلاغ صحفي حسب البلاغ الصحفي، تشير من خلاله اللجنة الجهوية للإستثمار، أنها قد صادقت على 10 مشاريع مدرجة في جدول أعمالها، وذلك باستثمار إجمالي يناهز 836,53 مليون درهم.

وأشار البلاغ نفسه ، أن المشاريع المصادق عليها ستساهم في خلق أزيد من 500 فرصة عمل.

وتتوزع هذه المشاريع بحسب البلاغ على قطاعات : الطاقة (2)، السياحة (4)، الصناعة (2)، السكن (1)، التجارة والخدمات (1).

ومن أبرز المشاريع التي حظيت بموافقة هذه اللجنة، مشروع إحداث محطة للطاقة الشمسية “نور أطلس طانطان” بالنفوذ الترابي لجماعة الشبيكة بإقليم طانطان، والذي سيتم إنجازه على مساحة إجمالية تقدر ب 200 هكتارا و بغلاف مالي يناهز 528 مليون درهم مع خلق أزيد من 200 فرصة عمل خلال فترة الأشغال و 20 فرصة عمل مباشرة بعد بدء الإستغلال.

وسيعزز هذا المشروع، الذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة، قدرة شبكة الكهرباء الوطنية بأزيد من 40 ميغاوات كفيلة بتلبية الطلب المتزايد على هذه الطاقة الحيوية و تأمين الشبكة الجهوية للطاقة الكهربائية والرفع من مردوديتها بالإضافة إلى خلق دينامية اقتصادية جديدة قائمة على الطاقات النظيفة.

كما صادقت اللجنة كذلك خلال نفس الإجتماع على أربعة مشاريع سياحية بكل من جماعتي الوطية و الشبيكة بإقليم طانطان وجماعة أسرير بإقليم كلميم، تهم على الخصوص إحداث فندق مصنف، قرية سياحية، مركب ترفيهي و فندق طرقي. و من شأن هذه المشاريع دعم البنية والطاقة الإيوائية للجهة من الأسرة المصنفة من خلال توفير أزيد من 208 سرير سياحي إضافي، و خلق أزيد من 119 فرصة عمل.

أما فيما يخص قطاع التجارة والخدمات فقد تمت الموافقة على إنجاز مركب متعدد الخدمات بكلميم باستثمار يتجاوز 30 مليون درهم وسيمكن من خلق 12 فرصة عمل.

بالإضافة إلى ذلك فقد تمت المصادقة على مشروعين بالمنطقة الصناعية المحادية لميناء طانطان بجماعة الوطية، أحدهما يتعلق بصناعة السفن و الآخر بتصنيع الثلج الخاص بالسمك، باستثمار قدره 26 مليون درهم، مع توفير أزيد من 84 فرصة عمل. وسيمكن إنجاز المشروعين من تعزيز النسيج الصناعي المرتبط بميناء طانطان وكذا دعم قطاع الصيد البحري بالإقليم.

وفي أعقاب أشغال هذه اللجنة، شكر والي الجهة كافة السادة أعضاء اللجنة على التفاعل السريع و الإيجابي مع ملفات الإستثمار، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في هذا الإطار، داعيا إلى المزيد من العمل و بذل الجهد خصوصا في عملية تصفية العقار العمومي و تعبئته لخدمة الاستثمار باعتباره رافعة للتنمية بالجهة.

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