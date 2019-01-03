دحمان: “ندين الاعتداءات المتكررة على نساء ورجال التعليم”

هبة بريس - الرباط

عبر عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن ادانته للتدخل الامني لتفريق احتجاج أساتذة “الزنزانة9” بالرباط.

وقال دحمان في تدوينة نشرها على حسابه “الفيسبوكي:”ندين الاعتداءات المتكررة على نساء ورجال التعليم …المقاربة الأمنية ليست حلا كل التضامن والصمود مع ضحايا السلم التاسع”

هذا ويشار إلى أن أساتذة الزنزانة 9، نظموا صباح الإثنين الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم، حيث رفعوا شعارات تطالب برحيل الوزير سعيد أمزازي، قبل أن ينتقل شكلهم الاحتجاجي إلى أمام قبة البرلمان .

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