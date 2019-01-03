تجار الأسواق الكبرى بالبيضاء يغلقون محلاتهم و يهددون بشل اقتصاد المدينة‎

هبة بريس – الدار البيضاء

مباشرة بعد دخول قانون المالية الجديد لهاته السنة حيز التنفيذ، و الذي انعكست إجراءاته الضريبية على أسعار مجموعة من المنتوجات، ثار تجار العاصمة الاقتصادية على هذا القانون مهددين بوقف الحركة التجارية بأكبر مدن المملكة.

الانعكاسات الضريبية لقانون المالية الجديد و الرفع من أسعار عدد من المنتجات و كذا قيمتها التعشيرية، دفع تجار أسواق الجملة بالدار البيضاء للدخول في إضراب تجاري قد يشل اقتصاد المدينة.

و قام تجار سوق درب عمر و درب السلطان و القريعة بإغلاق محلاتهم صبيحة اليوم احتجاجا على النظام الضريبي الجديد، فيما ركن العشرات من أصحاب الشاحنات المختلفة الأحجام لنقل البضائع عرباتهم في جنبات الشارع مع القيام بوقفة احتجاجية بساحة النصر.

الإضراب الذي شمل في البداية سوق “كراج علال”، سرعان ما امتد ليشمل سوق “درب عمر” و”القريعة”، قبل أن يتوحد تجار الأسواق الثلاث على تنظيم وقفة إحتجاجية بساحة النصر بدرب عمر.

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