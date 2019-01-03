وجدة.. إنتحار مدير مدرسة من الطابق الخامس لإحدى العمارات

نُشر بتاريخ :  2019-01-03 - 09:13
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هبة بريس : وجدة

أقدم مدير سابق بإعدادية الزرقطوني بالعيون الشرقية أمس الأربعاء 2 يناير الجاري، على الانتحار حيث ألقى بنفسه من الطابق الخامس بإحدى العمارات المتواجدة بحي السلام لارمود.

وحسب مصدر مطلع لموقع هبة بريس ،فالهالك ع.ع.ن هو من مواليد 1956، مطلق، كان يعاني من اضطرابات نفسية، وكان بين الفينة والأخرى يقدم على نزع ملابسه ورميها في الشارع العام بوجدة.

وانتقلت عناصر الأمن الوطني لعين المكان لفتح تحقيق معمق في النازلة لمعرفة الملابسات الحقيقية للواقعة وتم نقل الجثة لمستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الفارابي.

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