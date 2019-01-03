معرض CBHExpo يستقطب أزيد من 10 الآلاف زائر

هبة بريس

أعلن منظمو CBHExpo عن حصيلة المعرض في دورته الرابعة، حيث استطاع استقطاب أزيد من 10 الآلاف زائر وزائرة من المهتمين على مدى ثلاثة أيام، نظم خلالها المعرض سلسلة من ورشات العمل والندوات التي عمل على تنشيطها مجموعة من الخبراء في هذا المجال من بينهم : خبيرة التجميل ”سونية النكادي” التي قدمت ورشة عرضت من خلالها مجموعة نصائح الأساسية التي على كل امرأة معرفتها عند وضع الماكياج، كما قدمت خبيرة التجميل ”دينا أقصبي” هي الأخرى ورشة عن ماكياج العروس ، واستعرضت ”sanzi beauty” مهاراتها من خلال ورشتين قامت خلالهما بتغيير شكل الوجه لشخصيات كرتونية وشخصيات من عالم الفنتازيا، كما قدمت الخبيرة الألمانية” Zoubida ripenberg” تقنية ميكروبليدنج أو تاتو الحواجب حيث شرحت أحدث الطرق لإصلاح عيوب الحواجب، كما قدم خبير التغذية الدكتور محمد الحليمي مجموعة من العروض حول الصحة الغذائية .

واستضاف المعرض الدولي لمستحضرات التجميل والجمال وعالم المنزل والنظافة، الذي يعتبر ثمرة تعاون مابين Elan Expo و Atilim Fairs ، في نسخته لهذه السنة 80 عارضا من 26 دولة من القارات الخمس، الذين مثلوا مختلف القطاعات من مستحضرات التجميل، مستحضرات العناية ومستحضرات الجمال وأيضا التجهيز مثل، ألوان مستحضرات التجميل والإكسسوارات، العطور، مزيلات العرق، المحاليل العطرية المركزة، المنتجات الخاصة بالشعر، منتجات النظافة الشخصية، منتجات العناية الشخصية، مستحضرات النظافة، لوازم الحمام ومستحضرات وأجهزة النظافة التي تناسب كل شخص على حدة .

إلى جانب CBHExpo نظم بنفس الفضاء أيضا معرض خاص بعالم التغذية وفن الضيافة والتكنولوجيا في دورته الثالثة “MAROC FOOD EXPO “2018، حيث سيجمع 105 شركة رائدة دولية و106 ماركة عالمية من 10 دول، وتوزع العارضون على ثلاث قطاعات وهي : المعدات والإجراءات، معدات تحضير الأطعمة، أنظمة التعليب والإنتاج.

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