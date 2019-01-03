تونس.. انتحاريان يفجران نفسيهما أثناء مواجهات مع قوات الأمن

هبة بريس - وكالات

فجر انتحاريان نفسيهما ليلة امس الأربعاء إلى الخميس خلال مواجهات بين قوات الأمن التونسية وإرهابيين متحصنين بأحد المنازل بمدينة جملة بولاية سيدي بوزيد (وسط تونس).

وأفادت وكالة الأنباء التونسية أن هذه المواجهات تواصلت لحوالي ثلاث ساعات وسمع أثناءها دوي انفجارين قويين.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن “إرهابيين اثنين قاما بتفجير نفسيهما خلال العملية، كما سجلت حالة إصابة لرجل شرطة”.

ويذكر أن وحدة البحث في جرائم الإرهاب بالأمن الوطني التونسي كانت قد تمكنت بالتنسيق مع الأمن في سيدي بوزيد من الكشف يوم 19 دجنبر الماضي عن تنظيم إرهابي مهيكل ومقسم الأدوار يحمل اسم “كتيبة الجهاد والتوحيد” بايع م تزعم إحدى التنظيمات الإرهابية بالخارج.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0