بدر بانون مطلوب في الدوري السعودي

هبة سبور

كشفت مصادر هبة سبور أن بدر بانون لاعب فريق الرجاء الرياضي دخل دائرة إهتمام نادي الأهلي السعودي والذي يرغب في التعاقد معه في هذدا المركاتو الشتوي ليكون بديلا للمدافع الإسبانى أليكسيس ،الذي قررت ادارة الفريق الإستغناء عنه بسبب عدم تقديمه للإضافة المرجوة في مرحلة الذهاب.

و حسب نفس المصدر فإن إدارة نادي الأهلي شددت على رغبة الفريق في ضم المدافع الدولي المغربي في الميركاتو الشتوي ،حيت ستقدم عرضها الأولي للفريق الأخضر من أجل الإستغناء عن اللاعب الذي يبصم على موسم رائع رفقة النادي الذي توج معه مؤخرا بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يذكر أن اللاعب بانون يوجد تحت أنظار الأهلي المصري أيضا والذي عرض في وقت سابق مبلغ 600 ألف دولار من أجل التعاقد مع اللاعب لكن إدارة الفريق الأخضر رفضت العرض المصري.

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