طقس الخميس .. استمرار برودة الجو بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الخميس 03 يناير، أن يظل الطقس باردا نوعا ما إلى بارد بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي ، والهضاب العليا، وبداخل البلاد ، مع تكون جريحة محلية خلال الصباح والليل.

كما ستتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية عند الصباح والليل، بسواحل وسهول المحيط الأطلسي وبالواجهة المتوسطية.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بالساحل المتوسطي للبلاد مع احتمال نزول بعض القطرات المطرية المحلية ، فيما سيلاحظ انتشار سحب من الأجواء العليا بجنوب البلاد، مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي الجهات الأخرى ، فضلا عن تناثر حبات رملية محلية بداخل الأقاليم الجنوبية.

أما الرياح، فستهب شرقية قوية بعض الشيء بمنطقة طنجة ، معتدلة وشرقية بالأقاليم الجنوبية ، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 05 و01 درجة بالمرتفعات، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 01 و07 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس،والساحل المتوسطي ، وهضاب الفوسفاط، وولماس، وسهول غرب الأطلس، والسهول الشمالية والوسطى وسوس والجنوب الشرقي، والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية وما بين 07 و12 درجة بالسواحل وداخل الأقاليم الجنوبية .

وستكون ما بين 12 و16 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 09 و15 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 15 و21 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى والسهول الداخلية وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية . وستكون ما بين 22 و28 درجة بجنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول السواحل الأطلسية.

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