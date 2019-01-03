بالفيديو ..اعتداء سعوديين على خادمة مغربية بالضرب والسب

هبة بريس ـ الرباط

عادت للواجهة ظاهرة الاعتداء على خادمات مغربيات داخل بلدان الخليج وخاصة بالمملكة العربية السعودية، حيث لا يكادالراي العام المغربي يتناسى قضية اعتداء حتى تظهر على الفايسبوك اشرطة فيديو تعكس المعاناة الحقيقية للخادمات المغربيات بالسعودية

شريط، فيديو جديد هز مشاعر المغاربة هزا بعدما اظهر شخصين، أحدهما يرفس و يركل المواطنة المغربية بطريقة عدائية، بينما الآخر يتلفظ بكلام نابي في حقها دون اكتراث لتعنيفها من طرف شريكه.

وبدت المواطنة المغربية مستسلمة تماما للعداء الممارس عليها ، بينما لم يفهم من كلام المواطنين السعوديين اسباب الاعتداء على المواطنة المغربية .

وعبر نشطاء الفايسبوك عن استنكارهم حيال الاعتداء الحاط من كرامة الخادمة المغربية فيما سجل اخرون انه لا يجب حجب قصص ناجحة لخادمات مغربيات استطعن الاندماج داخل المجتمع السعودي ويعاملن بكل احترام وإنسانية

ويرى متتبعون ان موضوع العاملات المغربيات يطرح العديد من الإشكالات القانونية والاجتماعية تتطلب حملة تحسيسية في صفوف هذه الفئة حتى لا تسقط ضحية الجهل بالقانون، علاوة على التوعية بالخطوات التي ينبغي اتخاذها في حالة حدوث مشاكل داخل المملكة العربية السعودية أو غيرها من البلدان.